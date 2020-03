Martinho de Freitas Carvalho

Faleceu

Sua esposa, Maria Madalena de Freitas Gouveia Carvalho, sua filha Betty Mar de Freitas de Freitas, seu genro, Filipe André de Jesus Freitas sua neta Madalena, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à rua da Morena, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr.Nélio Mendonça pelas 14:15 horas para o cemiterio municipal de Santa Cruz, onde serão celebradas exéquias fúnebres pelas 15:00 horas e onde será sepultado.

A familia informa que devido à situação epidemiologica devido ao Covid-19 o funeral será restrito à familia, conforme determinado pela Conferência Episcopal Portuguesa, em consonância com as indicações do governo e das autoridades de saúde.

Agradece a comprensão de todos neste momento muito dificil e complicado.

Santa Cruz, 19 de Março de 2020