Maria Teresa Aires

Faleceu

Seus primos, irmãos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa parente, natural dos Prazeres e com morada em: Estrada Simão Gonçalves Câmara (Lar da Santa Casa da Misericórdia da Calheta), que o seu funeral se realiza amanhã, Terça Feira, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14.00 horas para a Igreja Paroquial dos Prazeres, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15.30 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

A família agradece ainda de um modo especial, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da unidade de cuidados intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como a toda a equipa de profissionais do Lar da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, pela forma dedicada, atenciosa, carinhosa e profissional, que sempre trataram a sua ente querida.

Prazeres, 2 de Dezembro de 2019