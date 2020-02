Serafina Gomes Camacho

(Irmã da Confraria de Nossa Sra. da Natividade)

FALECEU

Seus filhos Maria Matilde Camacho Alves Fernandes e José Alcides Freitas Alves, nora, netos, bisnetos, irmãos, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao sítio do Lombo de Baixo, freguesia do Faial.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo da morgue do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00 horas, com destino à Igreja Paroquial do Faial onde haverá missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo de família no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente até à sua última morada e informa que no próximo domingo (09/02/2020), pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial do Faial, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A família renova o agradecimento às ajudantes domiciliárias da Segurança Social e à equipa de enfermagem do Centro de Saúde do Faial, pela forma atenciosa e profissional com que trataram da sua familiar.

Um adeus definitivo será sempre difícil, Mas um adeus definitivo de alguém que em vida foi tão querida, ainda mais doi.

Assim foste querida avó, amada por todos e que a todos soubeste entregar o teu amor e humildade, e que agora a morte levou-te para sempre.

Foste e serás sempre um exemplo de vida, o teu sorriso ficará para sempre na nossa memória.

Até um dia querida avó.

Dos teus Netos: Cláudia, Mary e Alexander

Faial, 03 de Fevereiro de 2020