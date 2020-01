PARTICIPAÇÕES

Menina

Lara Cristina Silva Freitas

FALECEU

Seus pais Tony Felipe Gomes de Freitas e Marilda José Ramos da Silva Freitas, seu irmão Afonso Alexandre Silva Freitas, seus avós maternos, sua avó paterna, bisavó, tios, primos, padrinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa filha, irmã, neta, bisneta, sobrinha, prima, afilhada, amiga e parente, residente que foi na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza amanhã, sábado saindo da capela do cemitério Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho pelas 10:00 horas para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 09:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente até à sua última morada.

No próximo domingo (19/01/2020), pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial dos Alamos, freguesia de Santo António, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente, pedindo que, se possível, usem roupa branca, assim como aqueles que queiram oferecer flores que o façam também com flores brancas.

Lara. Amor da nossa vida. Perdemos-te e não existem palavras para expressar esta dor, este sufoco no nosso coração. Temos saudades tuas que apertam. Querida filha estarás sempre no nosso coração a vida inteira. Queríamos ver-te rir e chorar a nossa beira, nós nunca te esqueceremos, nunca mesmo. Estarás sempre presente no nosso coração. Eras e sempre serás uma mulher de armas, defensora da verdade, uma mulher que não levava desaforos, uma amiga verdadeira e pura, a nossa alegria e razão de viver. Sei que eras e sempre serás a imagem do pai, o melhor presente de anos, o melhor de toda a vida, mais não podíamos pedir, pois, por mais cruel, estranha e enigmática que seja esta vida, nunca deixaremos que nada, nem ninguém apague a tua imagem. Em nenhum minuto desta vida deixaremos de pensar em ti. O papá, a mamã e o mano pedimos para que estejas sempre connosco, todos os segundos, minutos e horas que restam das nossas vidas. Peço que nos ajudes a ser fortes como um rochedo erguido do fundo do mar profundo, para apoiar-nos e ao Mano, principalmente neste momento doloroso e confuso da vida. Para levarmos este barco para a frente, na imensidão deste mundo, apesar de toda esta escuridão, que caiu sobre nós. Tu és a nossa força e a nossa luz. Tu filha, irmã, nosso anjo da guarda que partindo cedo demais deste mundo tão cruel, chegaste ao céu para iluminar o nosso caminho. Anjinho da guarda, um dia o papá, a mamã e o mano iremos voltar a estar contigo. Um dia voltaremos a estar juntos para toda a eternidade. Lembro-me quando dizias que quando fossemos velhinhos irias tomar conta de nós, também lembro-me quando nós ouvíamos a música papai e tu choravas e dizias “nunca te quero perder papá e mamã” dizias também que querias viver connosco a vida inteira, que nunca saírias de casa. Tudo o que tu disseste se irá realizar no nosso coração. Até a um dia, nosso amor, nossa flor, nossa filha, minha irmã, nossa vida. Amamos-te muito. Papá, Mamã e Mano.

Nossa linda princesa que prematuramente partiste, deixas nos nossos corações um vazio infinito. Temos muitas saudades do teu belo sorriso, dos teus meigos abraços e das tuas brincadeiras contagiantes. Jesus chamou-te para fazeres parte dos seus gloriosos anjos e agora como estrela de luz, deste vasto céu infinito, ilumina-nos, protege-nos e mitiga o nosso sofrimento. Nós como simples seres terrenos, tudo faremos para que jamais sejas esquecida. Um enorme beijo da tua grande família que te AMARÁ para sempre.

A Gerência e colaboradoras da Tabacaria da Penteada, participam o falecimento da Menina Lara Cristina Silva Freitas, filha dos Amigos Tony Freitas e Marilda Freitas, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento da sua familiar.

«A EB1/PE de São Roque e a Associação de Pais de São Roque terá sempre presente o seu olhar, o seu dinamismo e a alegria de viver.

Brilha em paz, estrelinha Lara!»

A professora Lina, alunos, Pais e Encarregados de Educação do 3ºB da EB1/PE de São Roque lamentam a morte da aluna/colega e amiga Lara.

Que a alma da “Larita” descanse em Paz.

Funchal, 17 de Janeiro de 2020