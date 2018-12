Aníbal Cirilo de Nóbrega

Faleceu

Tapicio Azzolini de Nóbrega e sua mãe, demais familiares e amigos, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente e amigo, natural e residente que foi na freguesia da Camacha, cujo o funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 12h30, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha, após à qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Endereça um especial agradecimento à equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais da unidade de saúde Atalaia Living Care, pelo elevado grau de competência e profissionalismo, aliado ao carinho e amizade que sempre demonstraram durante a sua permanência naquela unidade.

Da parte da família, fica este registo de gratidão à todos vós.

Camacha, 15 de Dezembro de 2018