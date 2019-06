Maria Clarisse Gonçalves de Freitas

Faleceu

Seus filhos José Manuel Gonçalves de Freitas, esposa e filhas; Maria de Fátima Gonçalves de Freitas Bettencourt, marido e filhos; Helena Paula Gonçalves de Freitas, marido e filha; Celestino Gonçalves de Freitas, esposa e filhos; Vitor Nuno Gonçalves de Freitas, esposa e filhos; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Travessa Nova do Pico Funcho, 6, São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 16/06/2019, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas, para a igreja Nossa Senhora do Rosário, Igreja Velha de São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

Será celebrada Missa de 7º dia na próxima Sexta-feira, dia 21/06/2019 pelas 18:30 horas na igreja paroquial de Santa Rita, São Martinho, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta Eucaristia.

Funchal, 16 de Junho de 2019