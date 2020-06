PARTICIPAÇÕES

Armindo Jorge de Abreu

Faleceu

Sua esposa, Iolanda Valberta Moritz da Câmara Abreu, seus filhos, Marta Cília Câmara Abreu Garcês, Jorge Miguel Câmara Abreu e Ricardo Paulo Câmara Abreu, seu genro, noras, netas e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente, residente que foi ao Caminho do Amparo São Martinho, Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas, para a capela do crematório de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde serão celebradas exéquias fúnebres pelas 12:30 horas, prosseguindo para cremação no mesmo cemitério.

No próximo sábado pelas 19:00 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na igreja paroquial de são Martinho, Funchal.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar, a quem participar na missa por sua intensão e informa, que devido às normas e restrições em vigor o funeral será restrito à família.

A Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas participa o falecimento do seu associado e colega Sr. Armindo Abreu, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento do seu familiar.

Funchal, 21 de Junho de 2020