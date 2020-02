Sebastião Nunes de Oliveira

(Falecido em Londres)

Faleceu

Sua esposa, filhos, genros, netos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi ao Complexo Habitacional do Serrado do Mar, paróquia de Nossa Senhora do Carmo - Câmara de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza AMANHÃ, 03/02/2020, SEGUNDA-FEIRA, com missa de corpo presente pelas 11:30 horas, na igreja Paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, prosseguindo para CREMAÇÃO no cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho - Funchal.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir ao funeral do seu saudoso parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Câmara de Lobos, 2 de Fevereiro de 2020