Jaime Silva Gomes

FALECEU

Sua mulher Lígia Figueira, seus filhos, Cristina, Lino, Hilário, Márcia e Rafael, noras e genro, suas netas Magda, Melissa, Carolina e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e bisavô, parente e amigo, residente que foi na Rua da Artilharia n.º 4 A, São Martinho, Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 12,30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho prosseguindo o cortejo fúnebre para cremação no mesmo.

Funchal, 25 de Agosto de 2019