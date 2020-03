Jaime de Castro

FALECEU

Sua esposa Bebiana Vicência Rodrigues Jesus de Castro, seus filhos Joel de Castro, esposa, filhas e netos, João Carlos de Castro, filhas e netos, Osvaldo de Castro, esposa e filha, Délio de Castro, esposa e filho e demais família participam a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso esposo, pai, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, residente que foi à Estrada Monumental, São Martinho, que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres, pelas 12h30 no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que o funeral será restrito à família devidos às limitações impostas.

A todos um muito obrigado pela compreensão.

Funchal, 27 de Março de 2020