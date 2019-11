PARTICIPAÇÕES

Izabel Correia

FALECEU

Sua filha Cidália Cabral, marido, filhos e netos; João Cabral, esposa, filhos e netos; Otília Cabral Lima, marido e filhos; Lídia Cabral, marido e filhos; Maria Cabral, marido e filhos; Clara Cabral, marido e filhos; Edmundo Cabral, esposa e filhos presentes e ausentes e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua da Escola Velha, 10, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, dia 30/11/2019, saindo da capela mortuária da Ribeira da Janela pelas 15:30 horas na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, onde será celebrada missa de corpo presente, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, dia 08/12/2019, pelas 08:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Ribeira da Janela, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Os funcionários em serviço nos Centros de Saúde do concelho do Porto Moniz, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Dna. Izabel Correia, mãe do seu colega de trabalho, Sr. João Correia Cabral e endereça à família as sentidas condolências.

Ribeira da Janela, 30 de Novembro de 2019