Maria Lucília de Canha dos Santos

FALECEU

Seu marido, filhas, genro e netas, seus primos, compadres, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural da Ponta Delgada, actualmente a residir no Caminho da Achada 62, São Pedro, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 07/11/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a igreja paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo sábado, 09/11/2019 pelas 19:00 horas, na capela da Primeira Lombada, Ponta Delgada, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ponta Delgada, 7 de Novembro de 2019