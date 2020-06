PARTICIPAÇÕES

Maria Isabel Serrão de Freitas

FALECEU

R.I.P.

Seu marido, filhos, nora, genro, neto, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, filha, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 12:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 06, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial de São Vicente.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Medicina Interna do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por toda a dedicação, esforço, prontidão e carinho demonstrados durante este processo.

O Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, participa o falecimento da Sr.ª D. Maria Isabel Serrão de Freitas, mãe do seu funcionário Sr. Gil André Serrão de Freitas e mulher do ex-funcionário Sr. Gil Jorge de Freitas e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 12:30 horas, no Crematório do Cemitério de São Martinho.

A Associação Cultural Desportiva e Recreativa de São Martinho, participa o falecimento da Sr.ª D. Maria Isabel Serrão de Freitas, mãe do seu membro da Direcção Sr. Gil André Serrão de Freitas e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 12:30 horas, no Crematório do Cemitério de São Martinho.

Funchal, 2 de Junho de 2020