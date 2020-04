PARTICIPAÇÕES

Maria da Graça Oliveira da Câmara Pereira

FALECEU

R.I.P.

Seu marido João Luís Fernandes Pereira, seu filho Marco André Câmara Pereira e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe e parente, residente que foi à freguesia de São Roque, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres, pelas 13:00 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar neste momento de dor, mais informa que devido a situação epidemiológica do novo Coronavírus - Covid-19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família. A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

A família informa que por vontade da falecida, pede que em vez do envio de flores, a todos que o desejarem, seja feito um donativo à Liga Portuguesa Contra Cancro (Núcleo Regional da Madeira).

O Clube Futebol Andorinha de Santo António, em nome de toda a Direcção do clube, treinadores e funcionários, manifesta o profundo pesar pela morte da Exma. Sra. D. Maria da Graça Oliveira da Câmara Pereira, mãe do nosso Treinador, Coordenador e Amigo Professor Marco André da Câmara Pereira.

Neste momento de dor, no solidarizamos com os familiares e amigos, pela esta inestimável perda.

Funchal, 8 de Abril de 2020