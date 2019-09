MISSA DO 6.º ANIVERSÁRIO

José Fernando Calaça da Silva

A família do extinto, participa que será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma, hoje, pelas 20 horas, na Igreja Paroquial do Caniçal por passar neste dia o 6.º aniversário após a sua morte, agradecendo antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta celebração eucarística.

Meu querido filho, meu amor...

Faz 6 anos que o céu ganhou mais uma estrela.

A estrela que ilumina todos os dias.

Deixas-te um grande vazio neste coração de mãe.

Saudades dos teus pais, irmãos, avós, padrinhos, amigos e restante família.

Até um dia meu querido filho José Fernando.

Caniçal, 14 de Setembro de 2019