António Fernando Alves Marrucho

(Ex-professor coordenador da ESEL)

FALECEU

R.I.P.

Sua irmã Maria Marrucho, João Correia, sua cunhada Graça Correia e filhos, seus amigos e famílias: D. Isabel e filhos, Ana França, Kot-Kotecki, D. Fátima, Manuela Freitas, Eduardo Luiz e os ex-colegas da ESEL, participam o falecimento do seu saudoso familiar e amigo e informam que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 09:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral após as cerimónias para cremação no mesmo.

A família e amigos agradecem a toda a equipa médica, equipa de enfermagem e assistentes operacionais da Unidade de Neutropénia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram o seu saudoso professor Marrucho, durante a sua doença e internamento.

Funchal, 19 de Agosto de 2019