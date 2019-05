Maria Cecília Pinto Leão

(VIÚVA DO SR. JOÃO FERNANDES “O BARBEIRO”)

FALECEU

Suas filhas, genros, nora, netos, bisnetos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bizavó e parenta, residente que foi a Vereda das Quebradas de Baixo, e atualmente a residir no Lar da Bela Vista - Funchal.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, pelas 14 horas, saindo da capela do cemitério das Angústias em São Martinho, para o mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir ao funeral da sua saudosa parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar e informa que a MISSA DO 7.º DIA, é no próximo SÁBADO, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santa Rita - Funchal.

A família mui reconhecidamente agradece, a todos os serviços do CENTRO DE DIA DA PENTEADA, e aos cuidados médicos, enfermagem e auxiliares do Piso + 3, do LAR DA BELA VISTA, pelo exemplar serviço, carinho e dedicação prestados a sua ente querida.

A todos um Bem-haja!

Funchal, 25 de Maio de 2019