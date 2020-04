PARTICIPAÇÕES

Noel Ângelo Henriques Fernandes

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Elda Mira de Abreu Fernandes, seus filhos: Cláudia Sofia Abreu Henriques Fernandes e Filipe André Abreu Henriques Fernandes, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio e parente e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 12:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

Dos amigos do mar e de que tanto lhe devemos ao nosso amigo Ângelo, Grande camarada, Grande homem. Estará sempre nos nossos corações.

Miguel Sá, Dr. Silvestre, Victor Nóbrega, Fidélio Gomes, Engº Câmara, Engº Resende, Engº Vasconcelos e Sá, Jorge Narciso, Vasco Braz, Daniel Fraga, Manolo Borrero, André Abreu, Fernando Filipe, Paulo Camacho, Ricardo Sá, entre muitos outros...

Estou de luto, pois perdi uma pessoa muito especial na minha vida que me ensinou muito, tanto profissionalmente, como a nível pessoal. Até sempre meu Grande Amigo Mestre Ângelo.

Bruno Nóbrega.

A Empresa NGC Técnica, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do Mestre Ângelo, cliente e amigo de longa data e se solidariza com os seus familiares, amigos e colegas prestando condolências e os mais sinceros pêsames.

Funchal, 16 de Abril de 2020