Agostinha dos Santos

Faleceu

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmã, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia e parente, residente que foi à Vereda do Serrado dos Marmeleiros, freguesia do Caniçal e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. João de Almada, pelas 13 horas para Igreja Paroquial do Caniçal, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal do Caniçal.

A Família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. Por fim, a família agradece, ainda, a toda a Equipa de Profissionais de Saúde, do Serviço Unidade Cuidados Paliativos, por todos os cuidados, carinho e dedicação com que sempre trataram a sua querida parente.

Mais informa que, no próximo sábado, dia 03/08/2019, pelas 18 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial do Caniçal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Caniçal, 29 de Julho de 2019