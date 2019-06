Teresa Franco

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, Natividade José Aveiro Olim, marido, filhos e genro; Maria José Franco Aveiro, filhos, genro, nora e netos; Manuel dos Anjos Franco Aveiro, esposa e filhos; Maria Catarina Franco Aveiro e filha; Conceição Franco Aveiro, marido e filha; Maria Lúcia Franco Aveiro dos Santos, marido e filhos; Luís Franco Aveiro; Carla Susana Franco Aveiro Pimenta, marido e filhos; seu irmão José Franco; cunhada Vitália; sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Complexo Habitacional da Queimada Aptº 101 A, freguesia Água de Pena, concelho de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela da Morgue do Hospital dos Marmeleiros – Monte no Funchal, pelas 13:00 horas, para a Igreja Matriz da Cidade de Machico, onde será celebrada Missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação no Cemitério Municipal de Machico.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima sexta-feira dia 05.07.2019, pelas 18:30 horas, na Igreja Matriz da Cidade de Machico, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimentos às equipas médicas, enfermagem e assistentes operacionais do II Andar Nascente do Hospital Marmeleiros, em especial à Sra. Dra. Ana Isabel Costa, pela forma carinhosa e dedicada, como sempre acompanharam a nossa saudosa parente durante a sua enfermidade.

Machico, 27 de Junho de 2019