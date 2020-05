Manuel Baptista

Faleceu

Suas filhas Elsa Baptista Almada e Maria Nury Baptista Almada, nora, netos, bisneto, irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio, amigo e parente, residente que foi na freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16), pelas 12:45 horas, com destino ao Cemitério Municipal de Santa Cruz, onde haverá Exéquias Fúnebres, junto a sepultura, pelas 13:00 horas, prosseguindo depois para o mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, o funeral não será só restrito à família, mas informa que não haverá velório na referida Casa Mortuária, devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Covid-19.

No próximo domingo (17/05/2020), pelas 12:00 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do Hospital Dr. João de Almada, pela forma profissional e carinhosa com que trataram o seu familiar.

Santa Cruz, 11 de maio de 2020