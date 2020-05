Duarte Nuno Matos Gomes da Silva de Faria

FALECEU

R.I.P.

Sua mãe Maria da Graça Matos Gomes Gouveia, seus filhos: Catarina Raquel Gomes Faria e Pedro Miguel Gomes Faria, sua ex-mulher Maria Rita Xavier Gomes, seus tios, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, pai, ex-marido, sobrinho, primo e parente, residente que foi à Travessa Costa Dias, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 12:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

Funchal, 11 de Maio de 2020