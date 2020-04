Maria Fátima Caldeira de Sousa Baptista

Faleceu

Seu marido Fernando Gonçalves Batista, filha, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Sítio dos Casais de Além, freguesia da Camacha e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, domingo, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 12:00 horas, com destino ao Cemitério Municipal da Camacha, onde haverá Exéquias Fúnebres, junto a sepultura, pelas 12:30 horas, prosseguindo depois para jazigo no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, o funeral será restrito à família e que não haverá velório na referida casa Mortuária, devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Covid-19.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do 2ºandar do Hospital Dr. João De Almada, por toda a dedicação, carinho e apoio à sua familiar.

Um bem haja a todos.

Camacha, 12 de abril de 2020