PARTICIPAÇÕES

Luísa Varela Silva Ribeiro

Faleceu

Seus pais, irmão, avós, tios, primos, namorado, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua ente querida, residente que foi ao Caminho da Mantilha Nº30, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr.º Nélio Mendonça pelas 12:30 horas, para a Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo no cemitério de São Caetano - Terças.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima quarta-feira dia 31-07-2019, pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte.

A família também agradece a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do serviço de Ginecologia - 3º andar do Hospital Dr.º Nélio Mendonça bem como ao Hospital de Dia, de um modo especial a Dr.ª Paula Vieira, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos que a apoiaram e visitaram nesta sua difícil caminhada.

Conheci a Luísa tarde. Ou mais tarde do que a maior parte de vós. É a minha sobrinha por afinidade.

Não acompanhei a sua infância, mas ví parte da sua juventude e do que acabou por ser grande parte da sua vida.

Essa vida que lhe conheci foi repleta de escolhos. Mal recuperava de um, logo surgia outro no caminho. Se, por momentos, ficava abatida, logo levantava pronta a enfrentar mais um obstáculo. E estes foram aparecendo sempre, um atrás do outro...

Muitas vezes me perguntei onde ia a Luísa buscar a energia e a coragem que nunca lhe faltaram. Revés após revés, embate após embate, conseguia sempre ir buscar mais um sorriso e mais um pouco daquela imensa força que todos os que a conheceram lhe reconhecem. Nunca desistiu!

Essa força e essa coragem não só dela – herdou grande parte da família. Na realidade – e eu sei que não se podem medir os sofrimentos, conheço poucas famílias que tenham passado por tanto como esta família Ribeiro...

Apesar disso (e talvez por causa disso) todos partilham dessa força, dessa coragem e determinação. Era bom que isso se transmitisse por afinidade... Agora faz falta.

Faz falta porque não sei como se confortam pais que perdem um filho, o irmão que perde uma irmã, os tios que perdem uma sobrinha, primos que perdem uma prima, ou a avó que perde uma neta depois de ter perdido um marido, uma filha e uma nora.

Seja como for espero que todos consigamos encontrar dentro de nós um pouco da força e da coragem que a Luísa nos deixou a todos.

Eu sei que vou precisar...

Até sempre Luísa!

A Empresa, Luís da Silva Ribeiro, Lda. cumpre o doloroso dever de participar o falecimento de Luísa Varela Silva Ribeiro filha do seu sócio gerente Luís Miguel Correia da Silva Ribeiro. Perder uma filha é uma dor inimaginável. Será eternamente recordada pelos que ficaram, que tanto amor lhe dedicaram e que agora o manterão presente através da sua saudade.

Os Corpos Directivos A.D. Pontassolense e toda a sua equipa, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento de Luísa Varela Silva Ribeiro, filha do Vice-Presidente e colega Sr.º Luís Miguel Correia da Silva Ribeiro, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento da sua familiar.

A Conservatória do Registo Civil e Predial da Ponta do Sol cumpre o doloroso dever de participar o falecimento de Luísa Varela Silva Ribeiro filha da sua colega e amiga Sr.ª Nélia da Silva Varela Ribeiro, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento da sua familiar.

É com enorme pesar que a Universidade da Madeira participa o falecimento da sua aluna Luísa Varela Silva Ribeiro, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento da sua ente querida.

Ponta do Sol, 28 de Julho de 2019