AGRADECIMENTO E MISSAS DO 30.º DIA

Elmina de Freitas de Ascenção

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participa que serão celebradas duas missas, em sufrágio da sua alma, amanhã Terça-feira, pelas 08:00 horas, na Igreja Matriz de Santana e às 19:00 horas na Igreja da Paróquia de São José - Funchal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem a assistir a estas Eucaristias.

Hoje faz 30 dias que nos deixaste fisicamente, mas nos nossos corações estás sempre presente, embora com muita tristeza, mas sabemos que ganhamos uma estrela brilhante no céu para nos guiar. Ficamos com a certeza que estás num lugar bem melhor que este, embora a tua partida fosse muito dolorosa para toda a família.

Por isso te dizemos até sempre.

Querida Mãe, Avó e Irmã.

Funchal, 2 de Dezembro de 2019