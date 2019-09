PARTICIPAÇÕES

Domingos de Aguiar Ferreira Cessa

Faleceu

Sua esposa Maria Cecília Gomes Lucas, seu filho Daniel Lucas Ferreira, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho das Pedras, Pereirinha, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 11/09/2019, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 15:00 horas para a igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7ºdia Sábado, 21/09/2019, pelas 16:00 horas, na igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da Unidade Neutropénia, 8º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça e da Unidade dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio e dedicação com que trataram o seu familiar.

A Gerência e os funcionários da empresa Metalubrava apresentam as suas condolências aos familiares do seu estimado colaborador Domingos de Aguiar Ferreira Cessa e manifestam o seu grande pesar pela partida deste grande Homem, amigo e funcionário exemplar.

Tabua, 11 de Setembro de 2019