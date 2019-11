Isilda de Jesus Nóbrega Sá

FALECEU

Seus filhos, nora, genros, netos, bisnetos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi no sítio da Tendeira de Baixo na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 13h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde decorrerá o velório a partir das 11h30, após estas cerimónias, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

Os familiares, reconhecem e expressam a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança. Renovam um especial agradecimento a equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais do 3º piso nascente do Hospital dos Marmeleiros, assim como às assistentes domiciliárias da Segurança Social, por todos em conjunto, porem em prática toda a excelência profissional, transmitido carinho, conforto e bem estar, fazendo com que a Sra. Isilda tivesse uma melhor qualidade de vida.

Informam que da última paragem do Portinho, partirá pelas 12h00, um autocarro com destino ao referido cemitério, fazendo uma breve paragem na Igreja da Assomada pelas 12h30, seguindo pela Estrada dos Moinhos, afim de efetuar o transporte das pessoas interessadas em participar nestas cerimónias, e após estas, regressará ao local de partida.

Domingo dia 01 de dezembro, será celebrada pelas 11h30, a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7º dia na Igreja Paroquial da Assomada, pelo que renovam os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 24 de novembro de 2019