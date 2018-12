Amílcar Alexandre Caldeira

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, Tiago Alexandre de Assunção Caldeira e namorada Sofia Carina Freitas Teixeira; Pedro Simão de Assunção Caldeira; João Francisco de Assunção Caldeira; seu sobrinho Nicásio Abreu Caldeira; seus irmãos, irmãs e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, tio, irmão e parente, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12.30 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo (sábado), dia 22.12.2018, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial do Socorro no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

O seu sorriso contagiante estará sempre no meu coração, dizias-me que eras a tua estrelinha, mas agora a minha estrelinha és tu! Para sempre no meu coração.

Sofia Teixeira

Seu sorriso se apagou, seus olhos se fecharam, não vou-me lembrar desse último olhar mas sim das risadas e dos momentos bons que passamos juntos! Amo-te meu querido pai.

Dos Seus Filhos

Funchal, 20 de Dezembro de 2018