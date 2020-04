José António de Olim

FALECEU

Sua esposa Ana Olim, seus filhos Duarte, Nélia e Rogério, nora, netos, irmã, cunhada, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada Dom Manuel I, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Machico, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 11 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

Avô, gosto muito de ti. Obrigada por brincares comigo e tocares acordeão para mim. Até sempre...

A família agradece aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do 2.º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça por toda a dedicação.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, devido à situação atual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Machico, 16 de Abril de 2020