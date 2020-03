Maria Celeste Vieira Freitas Spínola

FALECEU

Suas filhas, genros, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente que foi ao Caminho Ana Sousa nº5, Sítio da Ribeira de Machico, freguesia de Santo António da Serra, concelho de Machico.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 16:00 horas, com destino à Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde haverá missa de corpo presente pelas 17:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério paroquial de Santo António da Serra.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente até à sua última morada.

No próximo Domingo (15/03/2020), pelas 10:15 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Sra. do Bom Caminho-Ribeira de Machico haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

A família agradece o apoio prestado da equipa do Serviço de Hemato-oncologia e Ginecologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, da Equipa de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, da equipa do Centro de Saúde de Santo António da Serra, às ajudantes domiciliarias e a todos aqueles que demonstraram o seu afeto para com ela.

Santo António da Serra, 12 de Março de 2020