Ludgero Correia Ribeiro

Faleceu

R.I.P

Sua esposa, Maria Vanda Gomes Ribeiro,seus filhos, genro, neta, demais família e “nikki”, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente, residente que foi à freguesia de São Roque, concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 09:30 horas, na Sala do Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar neste momento de dor, mais informa que devido a situação epidemiológica do novo Coronavírus - Covid-19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

Partiste sem te despedir de nós, mas ficarás para sempre nos nossos corações, és o nosso orgulho. Da tua esposa e filhos, que te amam muito.

“Admiro-te muito avô, ensinaste-me a nunca desistir, nem baixar os braços. És o meu orgulho, para mim estarás sempre no meu coração.” Da tua neta Isabel que te adora muito.

Funchal, 9 de Abril de 2020