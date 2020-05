Maria Cândida

FALECEU

Sua filha Maria Graça F. Menino F. Gouveia e marido Pedro António F. Gouveia, neta Petra Raquel Menino Gouveia, sobrinhas, sobrinhos, afilhados, afilhadas, amigos, demais família e pessoas de suas relações de amizade, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, residente no Sítio das Feiteiras, Ponta Delgada e actualmente no Caminho de Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 11:00 horas, no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e informa que, devido à situação actual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 31/05/2020, pelas 12:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família, mui reconhecidamente, agradece todo o profissionalismo e cuidados prestados nos serviços por onde passou, a todo o staff que aí desempenha funções, nomeadamente: Urgência, Pneumologia, Cardiologia, Unidade de Hemodinâmica, UTIC, AVC e Serviço de Medicina, 7º Piso Nascente, onde terminou o seu percurso de vida.

Agradece também à Casa do Povo de Ponta Delgada, à Associação Comunitária Garouta do Calhau da Várzea, onde foi frequentadora assídua, a forma carinhosa e dedicada como a trataram. Bem hajam.

Funchal, 25 de Maio de 2020