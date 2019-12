João Manuel Ferreira Rocha

Faleceu

Sua esposa Fernanda Albertina de Freitas Gonçalves, seu filho Tony José Ferreira de Freitas, seu neto David Sebastian Ferreira Sevilla, seus irmãos, cunhadas, cunhado, sobrinhos, sobrinhas e demais família presente e ausente, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Doutor José Joaquim de Freitas, nº7, Urbanização Quinta do Faial, Santa Maria Maria Maior, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 13/12/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo de família no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, 18/12/2019, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 13 de Dezembro de 2019