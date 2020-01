Participações

José Andrade Capontes

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, filho, filhas, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar ás pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, filho, irmão, cunhado, tio e parente, natural de São Vicente e residente que foi na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal, pelas 13:30 horas, para a Igreja Paroquial dos Lameiros - São Vicente, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para cremação no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angustias – São Martinho no Funchal.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no (Domingo), dia 09.02.2020, pelas 10:30 horas, na Igreja Paroquial dos Lameiros - São Vicente, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimento às equipas, Médica, Enfermagem e Assistentes Operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal, pelo profissionalismo, carinho e dedicação como acompanharam o nosso saudoso parente.

FICARÁS PARA SEMPRE NOS NOSSOS CORAÇÕES

A gerência e colaboradores dos Restaurantes MAR AZUL e O BARRILHINO participam o falecimento do seu saudoso sócio, patrão e amigo, apresentando à família as nossas mais sinceras condolências.

São Vicente, 31 de janeiro de 2020