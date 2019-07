Participação

Alberto Bebiano Sá Ferreira

(Agente da PSP aposentado)

Faleceu

Sua esposa Laurinda Figueira Chaves Ferreira, suas filhas, filho, genros, nora, netos, irmão, irmãs, cunhada, cunhados, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, padrinho e parente, residente que foi à Rua das Magnólias, freguesia e concelho de Santana e que o seu funeral realiza-se hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. João de Almada pelas 11:30 horas para capela do cemitério de Santana onde haverá missa de corpo presente pelas 13:00 horas prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

A família, antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral do seu ente querido ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que na próxima terça-feira dia 16 de julho, haverá missa de 7º dia pelo descanso eterno da sua alma pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial da Santana.

Renovado agradecimento aos Médicos, equipa de enfermagem e pessoal operacional do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Hospital dos Marmeleiros e Hospital Dr. João de Almada pela forma atenciosa e carinhosa com que trataram o seu ente querido durante a sua prolongada doença, a todos, um Muito Obrigada.

Santana, 11 de Julho de 2019