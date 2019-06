Maria José Ferreira Vieira

Faleceu

Suas filhas Nivalda Silva, marido e filha, Carla Rodrigues, marido e filha, Melifa Rodrigues, marido e filha, demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente à Travessa das Preces n.º 56, paróquia de Santo Amaro, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.30 horas na referida capela.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 3ºandar Cardiologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Que tristeza ver-te partir,

Minha avó tão bela.

Iremos nos lembrar de ti sempre a sorrir

Pois o nosso amor não dá para medir.

Agora estás num bom lugar,

Embora longe daqui...

Vou ouvir sempre a tua voz

A dizer para não desistir...

A saudade vai ser imensa,

A dor já é enorme.

Vou amar-te de forma sempre intensa,

Honrando eternamente a tua memória.

Das netas, Sara, Elisa e Filipa

Funchal, 14 de Junho de 2019