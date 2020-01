PARTICIPAÇÕES

Maria Conceição Pereira

(MARIA SALETE PEREIRA)

FALECEU

R.I.P.

Seus irmãos: Maria Lúcia Pereira Coelho, filhos, netos e bisnetos; Maria Ângela Freitas Pereira, filhos e netos; Maria Olívia Pereira Soares, marido, filhos e netos; Norberto Luís Rodrigues Pereira, esposa e filhos; Maria José Pereira Pestana; Dolores José Pereira, filhos e netos; Dr. João Raúl Pereira, esposa e filhos; Dr. António Artur Pereira, esposa, filhos e netos; seus primos, vizinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, prima, vizinha, amiga e parente, que foi moradora à Travessa Nova do Pico do Funcho, nº 30, freguesia de São Martinho e actualmente a residir à Rua 31 de Janeiro, nº 146-C, 4º Esquerdo-Edifício Cuibem II-Norte, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Igreja Velha de São Martinho (Rosário), para jazigo, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-Feira, dia 24, pelas 18:30 horas, na Igreja da Paróquia do Livramento.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital da Luz, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram a nossa saudosa familiar.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 3º Piso-Nascente, Enfermaria 3 do Hospital dos Marmeleiros, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram a nossa saudosa familiar, durante a sua doença e internamento.

“A nossa mascote Sãozinha e menina Salete”. Muito obrigado e um bem haja.

Sua sobrinha Lília Maria Pereira de Freitas Silva, seu esposo Nélio Silva e filho Artur Silva, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa tia e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Igreja Velha de São Martinho (Rosário), para jazigo, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Funchal, 19 de Janeiro de 2020