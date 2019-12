Maria Isabel Dias

Faleceu

Seu esposo, Francisco Nunes de Gouveia seus filhos, Marianela Nunes e Arturo Nunes, noras, genro, netos, cunhadas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, cunhada e parente, residente que foi na Estrada Monumental, nº 237, Edifício Quinta da Falésia, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima quarta-feira dia 25.12.2019 pelas 12:00 hora na Igreja da Paroquial de São Martinho, Funchal.

Funchal, 23 de Dezembro de 2019