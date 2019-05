PARTICIPAÇÕES

Aldora dos Santos Pestana Filipe

Faleceu

Seus filhos, Maria José dos Santos Rodrigues Freitas, esposo, filhos e netos, Martinha dos Santos Rodrigues, filhos e netos, Marcelino Vitorino dos Santos Rodrigues, esposa e filhos, José Nascimento dos Santos Rodrigues, esposa, filhos e netos, João Carlos dos Santos Rodrigues, esposa e filhos, Orlando dos Santos Rodrigues e filhas, Paulo dos Santos Rodrigues e filho, Susana dos Santos Rodrigues, esposo, filhos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, prima, comadre, vizinha, amiga e parente, residente que foi à Estrada Regional 222 nº.168, freguesia da Tabua e concelho da Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje Sexta-feira, saindo do Hospital Dr. João D`Almada, pelas 10:00 horas, para a Igreja Paroquial da Santíssima Trindade - Tabua, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não poder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7º. Dia, será realizada na próxima Terça-feira dia 28 de Maio pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial da Santíssima Trindade -Tabua.

A todos, um muito Obrigado!

A Administração, Direção e Colaboradores da Casa Velha do Palheiro, apresenta as suas condolências a toda a família e em especial aos seus estimados colaboradores, colegas e amigos, Carlos Rodrigues e Carla Rodrigues, filho e neta da Sra. Aldora dos Santos Pestana Filipe, cujo o funeral se realiza amanhã Sexta-feira, com missa pelas 11:30 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do mesmo.

A Empresa Gestifisco - Contabilidade e Informática Lda, participa a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Sra. Aldora dos Santos Pestana Filipe, mãe da sua funcionária, Susana dos Santos Rodrigues, na qual endereça a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências, pelo o falecimento da sua familiar.

Tabua- Ribeira Brava, 24 de Maio de 2019