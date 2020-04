Martinho de Macedo Sargo

FALECEU

Sua esposa Agostinha Faria dos Santos Sargo, seus filhos Maria Faria Sargo; marido e filhos; Serafina Faria Sargo; Luís Faria Sargo, esposa e filho; Martinho Faria Sargo, esposa e filhos; Júlio Faria Sargo; Álvaro Faria Sargo e filhos; Nelson Faria Sargo, esposa e filho; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Pomar da Rocha, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 13/04/2020, pelas 11:00 horas, no cemitério da Ribeira Brava.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e informa que, devido à situação actual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. João de Almada e do Hospital Dr. Nélio Mendonça, aos Bombeiros voluntários da Ribeira Brava, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Avô....

É com muita mágoa que te deixamos partir desta forma.

Apesar de todos temermos este dia, nunca estaríamos preparados para tal.

Hoje o dia amanheceu triste, em contrapartida, acreditamos que a noite ficara mais brilhante. Acreditamos que serás a estrela mais brilhante do céu, que nos guiará e nos acompanhará para sempre.

Quer de uma forma quer de outra, deixaste uma marca nos nossos corações. Temos a dizer que foste um exemplo de coragem, determinação, luta, trabalho, amor, um marido, um pai, um avô, um amigo para todos nós.

Apesar deste cruel destino, dizemos com orgulho que não partiste como um vencido, mas como um vencedor por todo o que deixaste nesta vida.

Acompanhamos esta tua luta durante todos estes anos, ver-te de dia para a dia a sofrer e não conseguir ajudar-te consumia-nos, mas tu próprio arranjavas forma de contornar-nos e mostrar que estava tudo bem. Certamente, agora irás descansar. Terás o merecido o teu descanso.

Construíste uma grande família que te adora e se orgulha de ti.

No meio de tantos filhos e netos, eras capaz de meter ordem há hora da refeição, é disso que nos vamos lembrar: dos bons momentos que passamos todos juntos. Foram tantas gargalhadas, tantas histórias, tantos carinhos, tantos sorrisos, tantas brincadeiras.

Nunca serás esquecido, não existem palavras, neste momento, que nos consigam confortar.

Serás sempre lembrado como a pessoa especial que eras.

O amor que nos transmitiste nunca o conseguiremos demonstrar através deste texto, mas enquanto o escrevíamos lembrámo-nos de tudo o que passamos juntos.

Gostamos muito de ti.

Como já o dissemos, nunca serás esquecido.

Até já, avô.

Da tua esposa, dos teus filhos, netos e demais família que te levará para sempre no coração

Ribeira Brava, 13 de Abril de 2020