Maria Teresa Barreto Pereira

Faleceu

Sua filha, Amélia Barreto, seu genro, Jaime Fernandes, seus netos, António Carneiro, Gonçalo Fernandes, seus sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, tia e parente, residente que foi à Estrada João Gonçalves Zarco nº 247, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12,45 horas para a Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 14,00 horas, prosseguindo-se o cortejo fúnebre para o Cemitério da dita freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar e participa que será celebrada missa de 7º dia na Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, pelas 18,30 horas, na próxima quarta-feira dia 05 de Dezembro, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Endereça ainda um muito reconhecido agradecimento a todas as equipas do Hospital Dr. Nélio Mendonça por todo o carinho e dedicação com que trataram a sua familiar durante a sua doença.

Funchal, 29 de Novembro de 2018