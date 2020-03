José Aurélio Capêlo Faria

Faleceu

Sua esposa, seus filhos, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhado, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso tio e parente que foi residente à Travessa das Preces nº28, paróquia de Santo Amaro, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho com exéquias fúnebres, prosseguindo para inumação no mesmo.

Funchal, 20 de Março de 2020