PARTICIPAÇÕES

Ricardo Vieira da Silva

Faleceu

Sua esposa, Maria Rita de Sousa Freitas Silva, seus filhos, Válter Hugo Freitas Silva, Joana Mara Freitas Silva, Pedro Diogo Freitas Silva e Tiago Ricardo Freitas Silva, sua nora, genro e netos, sua mãe, Matilde Vieira, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, sogro, avô, filho, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi em Caminho da Bemposta, freguesia de Água de Pena.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para a Igreja paroquial da freguesia de Água de Pena, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da mesma Localidade.

Na próxima quarta-feira pelas 18:30 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja paroquial de Água de Pena.

A família muito reconhecida agradece, a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intensão.

A Direcção e sócios do Sporting Clube Santacruzense, participam o falecimento do seu sócio e amigo, Ricardo Vieira da Silva e endereçando à sua família o mais sentido pesar e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15 horas na igreja paroquial de Água de Pena.

Água de Pena, 01 de Agosto de 2019