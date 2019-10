Maria Inês de Sá da Mata

FALECEU

Seu marido, João António de Jesus Vieira, seus filhos, José André da Mata Vieira e João Bruno da Mata Vieira, sua nora Fátima, sua mãe, sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, filha, nora, irmã, cunhada, tia, sobrinha e parente, residente que foi em rua padre Alfredo Aires de Freitas, Achada de Gaula.

Mais participam, que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:00 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Luz, (Igreja Paroquial de Gaula), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da Localidade.

Pelas 13:15 horas, sai de junto à Igreja de Achada de Gaula, um autocarro para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e participar no funeral, regressando depois ao mesmo local.

Na próxima quinta-feira pelas 8:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Achada de Gaula, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso sua alma.

A família agradece a todas as pessoas que de algum modo lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem se dignar participar no funeral, acompanhando a sua saudosa parente até a sua última morada e na missa por sua intenção.

Endereça ainda um agradecimento especial, às equipas médicas, de enfermagem e assistentes operacionais, do serviço de oncologia do hospital Dr. Nélio Mendonça e da Unidade de Cuidados Paliativos, Hospital Dr. João de Almada, os cuidados de saúde prestados com saber, disponibilidade, carinho e dedicação à sua querida parente.



Gaula, 12 de Outubro de 2019