Nuno Nelson de Sousa Rodrigues

Faleceu

Sua mãe, Maria Alzira Spínola de Sousa Rodrigues e seu padrasto, Calisto Oliveira, seus irmãos, Sandra Rubina e Sérgio, seus cunhados, sobrinhos, tios e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, enteado, irmão, cunhado, tio, sobrinho e parente, residente que foi à Azinhaga da Graça, freguesia de Machico. Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. João de Almada pelas 13:00 horas, para a Igreja matriz da cidade de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal de Machico.

Terça-feira, dia 03 de Setembro pelas 19:00 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma na Igreja matriz de Machico.

A família agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral, acompanhando o seu saudoso parente até a sua última morada e na missa por sua intensão.

Endereça ainda um agradecimento especial aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, ao Sr. Dr. Duarte, da Unidade da Dor e a todos os que de uma ou outra forma, prestaram cuidados de Saúde com inigualável saber e dedicação e pelo carinho que disponibilizaram no apoio ao doente e à família. Muito Obrigada

Machico, 29 de Agosto de 2019