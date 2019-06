José Vieira da Luz

Faleceu

Sua esposa Maria Ascenção Rodríguez Bonito, seus filhos, filha, nora, Gerro netos, Irmãos, Sobrinhos, amigos, vizinhos e de mais família, cumprem o doloroso dever de participar falecimento do seu saudoso, esposo, pai, sogro, avó, cunhado, Tio, amigos e vizinhos, natural do Arco da Calheta, e a residir na rua das Piornais, Edf. Piornais lote 10, 4ªA São Martinho Funchal e que o seu funeral realiza hoje com missa de corpo presente pelas 13h na Capela do Cemitério São Martinho prosseguido pelas 13:30h para Inumação em jazigo no mesmo Cemitério

A família agradece a todas pessoas que se dignarem em acompanhar seu funeral do seu saudoso parente até a sua ultima morada.

A missa do 7º será celebrada dia 31 de Junho pelas 10 h na Igreja Paroquial de São Martinho agradecimento a todas as pessoas que dignarem ao acompanhar esta eucaristia.

Funchal, 27 de Junho 2019