José Fernando Mendes Sumares

FALECEU

Seus filhos, Diogo Miguel Freitas Sumares, esposa e filha, Etelvina Soraia Freitas Sumares, José Ricardo Freitas Sumares e filhos, Fernando André Freitas Sumares, Paulo Pedro Freitas Sumares, esposa e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento, do seu saudoso, esposo, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, sobrinho, tio, primo, vizinho, amigo e parente, residente que foi à Terceira Vereda Cova do Arco nº. 5, freguesia do Arco da Calheta e concelho da Calheta e que o seu funeral se realiza hoje Segunda-feira, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:45 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário - Jardim do Mar, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não puder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7°. Dia, será realizada no próximo Sábado, dia 1 de Fevereiro, pelas 16:45 horas, na Igreja Paroquial de São Brás - Arco da Calheta.

A família também agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo do Serviço de Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, aos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João D’ Almada, ao Centro de Saúde do Arco da Calheta, aos Bombeiros Voluntários da Calheta, as Assistentes Domiciliares da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, também agradece de um modo especial, a Susana Jardim pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram nesta difícil caminhada.

A todos um muito Obrigado!

Jardim do Mar, 27 de Janeiro de 2020