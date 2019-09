José Alves

(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus–Boa Nova)

FALECEU

R.I.P.

Sua filha Ana Maria Azevedo Alves Fernandez, seu marido Jorge de Sousa Fernandez e filhos: Ricardo Jorge Alves Fernandez e José Alexandre Alves Fernandez e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô e parente, residente que foi à Estrada da Boa Nova, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família agradece às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Terça-Feira, dia 17, pelas 18:30 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus–Boa Nova.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros, em especial à sua sobrinha enfermeira Maria da Luz e assistentes operacionais dos Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como a toda a equipa de enfermagem do Centro de Saúde do Bom Jesus-Núcleo de Santa Maria Maior, pela forma carinhosa, atenciosa e profissional como trataram o seu saudoso familiar.

Funchal, 12 de Setembro de 2019