João Evangelista de Sousa Freitas

Faleceu

A sua família cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, natural da freguesia de Ponta Delgada, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:30 horas para a Igreja Paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece, reconhecidamente, a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

Ponta Delgada, 21 de Junho de 2019