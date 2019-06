PARTICIPAÇÕES

José da Silva Fernandes Manica

Faleceu

Sua esposa Maria da Conceição Freitas Abreu, seus filhos: Alberto Manica, Paula Manica, Marcelina Manica, Regina Manica, Ana Rita Manica, Fátima Manica, Orlanda Manica, Maria José Manica, genros, nora, netos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente ao Caminho da Barreira nº232, paróquia Da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 13.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

Auto Zonas Altas, Reparação Automóvel Lda, o sócio-gerente Inácio Cró, cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu sogro e pai Sr. José da Silva Fernandes Manica.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital dos Marmeleiros e Hospital Drº Nélio Mendonça, Serviço de Pneumologia pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 29 de Junho de 2019